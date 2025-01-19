الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن  وزير الأمن  القومي المتطرف ايتمار بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة.

بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة

وقبل وقت سابق أفاد إعلام عبري بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سيعلن استقالته الأحد مع وزراء حزبه لافتا إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش قرر البقاء رغم معارضته للاتفاق مع حماس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن حزب "عوتسما يهوديت" أعلن أنه بعد ما أسماه  صفقة الاختطاف التي ستدخل حيز التنفيذ  الأحد، سيقدم رسائل استقالة من الحكومة والائتلاف صباح الغد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لذلك سيغادر الحكومة وزير الأمن القومي  إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، بالإضافة إلى رئيسي اللجان، عضو الكنيست ليمور سون هار مالك، وعضو الكنيست زفيكا فوغل".

وأفادت الصحيفة بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أعلن أنه يعارض بشدة صفقة الرهائن، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  أعطى الضوء الأخضر لصفقة كارثية تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وتعوق العديد من إنجازات الحرب".

وأضاف سموتريش: "طالبنا وحصلنا على التزام بتغيير أسلوب الحرب بشكل كامل من أجل التوصل إلى قرار كامل من خلال السيطرة التدريجية على قطاع غزة بأكمله.. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لمنع الصفقة".

إلا أن سموتريش وبحسب الصحيفة "لم يعلن عن استقالته من الحكومة بعد الصفقة".

التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق ذاته، أكدت "القناة 12" العبرية، أن سموتريتش،  قرر البقاء في الحكومة  بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت "القناة أن سموتريتش اتخذ قراره بعد "اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تنفيذ جميع أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير قدرات حركة حماس".

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