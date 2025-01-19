الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس جزار وعامل بتهمة الشروع في قتل سائق بأبو النمرس

متهم
متهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهمين بالشروع في قتل سائق خلال مشاجرة بـ أبو النمرس، بسبب خلاف بينهم، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

إصابة سائق نتيجة اعتداء جزار عليه بسلاح أبيض

كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة سائق نتيجة اعتداء جزار عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن شخصين "جزار وعامل" وراء الاعتداء على المجني عليه، بسبب خلافات بينهم، حيث اعتديا عليه خلال مشاجرة.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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