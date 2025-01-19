الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يمازح بناته بسبب هذا الفيديو

بنات تامر حسني
بنات تامر حسني

فاجأ الفنان تامر حسني، جمهوره بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مع ابنتيه «تاليا وأماميا»، قبل حفل جوي أورد.

 

وظهرت ابنة تامر حسني، في مقطع الفيديو، وهي تقول: «إحنا دلوقتي رايحين حفل جوي أورد وبابي مش عايز يقولنا هيدخل ازاي ولا هيعمل إيه»، ليرد عليها تامر قائلًا: «إيه يا بنتي الصبر ما انتم جايين تتفرجوا إيه جو عمر وسلمى 2 ده؟»، في إشارة منه إلى اسم فيلمه الشهير. 

 

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”،وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.


وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

 

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

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اغنيته الجديدة احمد المالكي ابنة تامر حسني تامر حسني ورامي صبري الفنان تامر حسني

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