صلاح منصور.. برع في أدوار الشر والدراما.. قدم 6 أفلام ضمن قائمة الأفضل.. أشهر أدواره «العمدة عتمان» في الزوجة الثانية.. وتوفي حزنًا على أبنائه

صلاح منصور، عبقرى التمثيل، ممثل من الزمن الجميل ساعدته ملامح وجهه على أداء معظم أدواره، تميز بالصدق في الأداء، برع فى أدوار الشر والدراما، اختيرت معظم أفلامه ضمن أفضل مائة فيلم، من أشهر أدواره العمدة عتمان في الزوجة الثانية، مات حزنا على أبنائه، وشارك خلال مشواره الفني في 60 فيلما واختيرت ستة أفلام منها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، منها: بداية ونهاية، البوسطجي، الزوجة الثانية، المستحيل، العصفور، ورحل فى مثل هذا اليوم 19 يناير 1979.

ولد صلاح منصور عام 1923 بشبين القناطر بالقليوبية، صعد لأول مرة على خشبة المسرح المدرسي، ونال إعجاب الجميع وهو يؤدى دور هاملت في مسرحية شكسبير وهو في الخامسة عشرة من عمره، عشق التمثيل المسرحي وهو طالبا وكون فرقة مسرحية بمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية تحت إشراف الفنان زكى طليمات الذي كان مشرفا على المسرح المدرسى.

زكى طليمات يكتشفه

ساعد صلاح منصور الحظ وهو طالبا فأثناء زيارة شاه إيران لمصر عام 1939 اختار زكى طليمات فرقة صلاح منصور لتقديم عمل مسرحي عن العلاقات المصرية الإيرانية، وبالفعل قام صلاح فى المسرحية التي أخرجها طليمات بدور رجل مسن راويا للتاريخ بأسلوبه في الإلقاء الخطابى باللغة العربية، ومن هنا أعجب به الدكتور محمد حسين هيكل وكان وزيرا للمعارف الذى أثنى عليه وطلب من طليمات كتابة مذكرة لمساعدته للسفر إلى بعثة بالخارج لدراسة المسرح، وبسبب تغيير الحكومة لم يسافر صلاح لدراسة المسرح.

الفنان صلاح منصور

بدأ صلاح منصور حياته العملية صحفيا فى مجلة روز اليوسف عام 1940، ونشر أول حوار أجراه مع المطربة أسمهان، وحدث بعدها محاولة قتل المخرج أحمد سالم لها، فترك الصحافة وألحقه زكى طليمات بمعهد التمثيل بعد أن أعجبه أسلوبه فى التمثيل بفرقة المدرسة، تخرج من المعهد عام 1947 في الدفعة الأولى التي ضمت فريد شوقى وشكرى سرحان وعمر الحريرى وعبد الرحيم الزرقانى وغيرهم، ثم اتجه إلى العمل مدرسا بوزارة المعارف ليستمر بها 15 سنة بعد التخرج.

يقول صلاح منصور عن نفسه: أنا ممثل إنساني أحب الأدوار الإنسانية وأكثر ما يشدني ويفتنني أن أدخل معركة فنية مع نفسي وأنا أمثل أدواري.

الفنان صلاح منصور

كما بدأ صلاح منصور مشواره الفنى فى المسرح فقدم أول أدواره المسرحية في مسرحية "الناس اللى تحت" بدلا من توفيق الدقن الذى كان قد انتقل إلى المسرح القومى، تبعها مجموعة مسرحيات ليست كثيرة منها: يا طالع الشجرة، زقاق المدق، برعى بعد الخمسين، ملك الشحاتين عينى في عينك، حاجة تلخبط، وكانت آخر مسرحياته عام 1977 " واحد مش من هنا " مع محمود المليجى.

الشهرة جاءت متأخرة

ولم تأت الفنان صلاح منصور فرصة التمثيل والنجاح إلا بعد 15 سنة من التخرج، بعد أن فارق ملامحه الشابة ورشاقته البدنية وسقط شعره حيث لم ينتبه إليه المخرجون، اتجه إلى العمل بالسينما حين اختارته بهيجة حافظ للتمثيل أمامها، وكان أول أدواره بالسينما كومبارس شرير في فيلم "زهرة" ثم دور صغير جدا في فيلم "غرام وانتقام" مع يوسف وهبى، وبعد التخرج عاود الظهور في بعض الأدوار الصغيرة ببعض الأفلام، منها المليونير، حيث ظهر في استعرض المجانين مع إسماعيل يس، كما أدى دور صاحب التياترو في فيلم في الهوا سوا، ودور الشرير أمام ليلى مراد في فيلم شاطئ الغرام.

صلاح منصور مع حسن البارودى

أما أهم أدوار الفنان صلاح منصور فى السينما فكان فى فيلم "الزوجة الثانية" وأطلق عليه الجميع اسم العمدة نسبة إلى دوره في الفيلم "العمدة عتمان"، ومن العبارات المشهورة فيه "حبكت.. الليلة يا عمدة" وقد ارتفع أجره بعد النجاح في هذا الفيلم من 40 جنيها إلى ألف جنيه، وأيضا دوره التاجر سليمان فى "بداية ونهاية" بالإضافة إلى أدواره في أفلام أدهم الشرقاوي، غرام وانتقام، قنديل أم هاشم، شفيقة القبطية، معلهش يازهر، ساعة لقلبك، العيب، ليلة الحنة، شيء في صدرى، اليتيمتين، اللص والكلاب، وغيرها.

على بابا والاربعين حرامى

شارك الفنان صلاح منصور بالتمثيل في العديد من المسلسلات الإذاعية، وأشهرها سهرة بعنوان "شهر في الجنة"،ومسلسل " سمارة"، كما أخرج للبرنامج الثاني بالإذاعة عدة أعمال من المسرح العالمي، وفي الدراما قدم أفضل أدواره فى المسلسل الديني "على هامش السيرة"، ومسلسلات: بيار الملح، على بابا والأربعين حرامى، أفواه وأرانب، رمضان والناس،، ميرامار، أشياء لا أنساها وغيرها.

وفى فيلم "وادى الذكريات" أدى صلاح منصور دور الأحدب المجنون المأخوذ عن قصة أحدب نوتردام وعندما سافر الفيلم للعرض فى لندن عام 1962 أعجب الممثل الشهير تشارلز لوتون الذى أدى نفس دور الأحدب فى رائعة فيكتور هوجو "أحدب نوتردام"، أصر على مصافحة صلاح وقال له: “أنت ممثل موهوب ويمكن أن أسلمك الشعلة العالمية من بعدى”.

صلاح منصور مع سعاد حسنى فى الزوجة الثانية

وشارك الفنان صلاح منصور فى فيلم "ثورة اليمن"عام 1966 الذي صور بعد ثورة اليمن، وأثناء تصوير بعض المشاهد فى شوارع اليمن تكالب عليه الجماهير الثورية بالضرب علقة ساخنة لتجسيده شخصية الإمام المخلوع أحمد بن يحيى لدرجة أنهم حاولوا قتله ولم ينجِه من الموت سوى الأمن اليمنى.

فقد الأبناء أصابه بالمرض

وتعرض الفنان القدير صلاح منصور لأزمات فى حياته من أهمها فقد أبنائه، الأول بسبب المرض واستشهاد الثانى فى حرب أكتوبر 1973، فعاش آخر حياته فى حزن شديد حتى أصيب بمرض السرطان ودخل مستشفى العجوزة لمدة شهر حتى فارق الحياة فى مثل هذا اليوم عام 1979.

جائزة الدولة التقديرية بعد الرحيل

وحصل صلاح منصور على تكريمات متعددة خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أحسن ممثل مصرى إذاعى عام 1954 فى مسابقة نظمتها إذاعة صوت العرب، وفى عام 1963 فاز بجائزة السينما عن دوره فى فيلم "لن اعترف" بالإضافة لجائزة أفضل دور ثانى فى فيلم "الشيطان الصغير"، كما حصل عام 1966 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى خلال الاحتفالات بعيد الفن، وبعد رحيله كرمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة الدولة التقديرية عام وفاته وبعد الرحيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.