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تفاصيل افتتاح أول جهاز لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

جهاز لإعادة تدوير
جهاز لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية
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افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أول جهاز إعادة تدوير للعبوات البلاستيكية والمعدنية CanBank بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور ممدوح اسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سالي عبد المعز مدير المكتب الأخضر بالكلية.

رئيس جامعة القاهرة يفتتح أول جهاز لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المكاتب الخضراء بكليات الجامعة هدفها تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، لافتًا إلى التزام هذه المكاتب بإعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول بيئية ملائمة ومجدية اقتصاديًا، وبما يرفع من كفاءة الممارسات البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

محمد سامى عبد الصادق: المكاتب الخضراء بكليات الجامعة هدفها تعزيز ممارسات الاستدامة وإعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول بيئية ملائمة ومجدية اقتصاديا

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالتجربة الرائدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في توفير جهاز إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية، كما أثنى على جهود المكتب الأخضر بالكلية في تطوير ممارسات الاستدامة والتوعية البيئية، في إطار تحويل جامعة القاهرة إلى مؤسسة خضراء.


ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان محمد القائم بعمل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة المكتب الأخضر بالكلية، وتتسق مع جهود جامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًة إلى أن جهاز إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية جاء بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية Hanns Seidel Foundation، وبتصنيع من شركة مصرية تعود ملكيتها إلى أحد خريجي جامعة القاهرة المتميزين.

 

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جدير بالذكر، أن المكتب الأخضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تأسس عام 2023 للعمل على خلق بيئة عمل أكثر استدامة داخل الكلية، والتوعية بأهمية الاستدامة البيئية، ودعم الأنشطة البحثية حول التنمية المستدامة والحوكمة البيئية والعمل المناخي.

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