قرار رئاسي بضم مسجد مصر لوزارة الأوقاف، الأزهري يتعهد بتحويل المسجد إلى منصة علمية ودينية وسياحية متميزة، برنامج دعوي مكثف لتعزيز ريادته، مفتي الجمهورية خطيبًا للجمعة الأولى

صديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،على نقل تبعية مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى وزارة الأوقاف، في إطار تعزيز الدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، ويدعم جهود الدولة في نشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.

ضم مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًا ودعويا

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توليها الإشراف الكامل علميا ودعويا على مسجد مصر الكبير، والمركز الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، إذ تعمل الوزارة على تقديم برامج دعوية وعلمية شاملة تتماشى مع رسالة المسجد ودوره الرائد.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستبذل أقصى الجهود لتحويل المسجد إلى منصة علمية ودينية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن الجمعة المقبلة ستكون أولى الجمع التي تتولى الوزارة مسئوليتها في المسجد.

تعزيز مكانة مصر بوصفها منارة للفكر الإسلامي الوسطي

يُعد هذا القرار تأكيدًا لرؤية القيادة السياسية في تعزيز مكانة مصر بوصفها منارة للفكر الإسلامي الوسطي، كما أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو استثمار البنية التحتية الفريدة لمسجد مصر الكبير، الذي يعتبر أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز الدور الثقافي والدعوي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

تحقيق رؤية الوزارة

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور أسامة الأزهري العميد ماهر السيد، المشرف العام على مسجد مصر الكبير والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وأعرب الوزير عن سعادته بانضمام العميد ماهر السيد إلى فريق العمل، مشيدًا بكفاءته الإدارية المتميزة وخبرته الكبيرة التي اكتسبها من خلال إدارته الناجحة لمسجد المشير منذ افتتاحه عام ٢٠١٥م.

وأشار الوزير إلى أن خبرته ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الوزارة لتحويل مسجد مصر الكبير إلى صرح دعوي عالمي.

واختتم الوزير حديثه بتوجيه رسالة شكر وعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على تحقيق رؤية القيادة السياسية في تحويل مسجد مصر الكبير إلى أيقونة عالمية تؤكد عظمة الحضارة المصرية وتراثها الإسلامي العريق.

الانطلاقة الحقيقة لمسجد مصر تحت إشراف وزارة الأوقاف

ومن المقرر أن يشهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثًا مميزًا يوم الجمعة المقبلة ١٧ يناير، إذ يلقي فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خطبة الجمعة الأولى تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبحضور وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات، لتكون الانطلاقة الحقيقية لمسجد مصر الكبير ومركزه الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم

وأعلنت الوزارة عن برامج دعوية وعلمية شاملة تهدف إلى جعل المسجد منارة للفكر الإسلامي الوسطي ومركزًا لنشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.

تحويل مسجد مصر الكبير إلى منصة علمية وسياحية متميزة

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن اختيار مفتي الجمهورية لإلقاء خطبة الجمعة الأولى يؤكد مكانة المسجد بوصفه صرحًا دعويًّا عالميًّا، وأضاف أن الوزارة تسعى لتحويل مسجد مصر الكبير إلى منصة علمية وسياحية متميزة تؤكد رؤية القيادة السياسية في دعم الوسطية ونشر الفكر المستنير.

واستقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، العميد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية؛ واللواء الدكتور المهندس أحمد سامي فرج، مدير عام الشركة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد جاء اللقاء في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والشركة لدعم جهود التنمية وإعمار العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث الخطوات الإجرائية لنقل تبعية مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

أشاد وزير الأوقاف بجهود شركة العاصمة الإدارية في تنفيذ مشروعات الإعمار الكبرى، منوهًا بحسن التنظيم والدقة في الأداء؛ ما يؤكد رؤية متكاملة لبناء مستقبل يليق بمكانة مصر. وأكد أهمية هذه المشروعات في تعزيز صورة مصر الحضارية وإرساء بنية تحتية متطورة تخدم الأجيال القادمة.

ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية، وخاصة في ما يتعلق بالمرافق الدينية والثقافية، التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع. وأبدى الجانبان تطلعًا لتوسيع نطاق الشراكات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

اختتم وزير الأوقاف اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية وفريق العمل، مثنيًا على الجهود المبذولة في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، التي تؤكد طموح الدولة المصرية لبناء عاصمة عالمية حديثة.

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