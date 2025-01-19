نسرين طافش تعلن زواجها: "اتجوزت من خارج الوسط الفني"

أعلنت الفنانة نسرين طافش خبر زواجها خلال حضورها حفل جوائز جوي أووردز 2025.

وقالت نسرين طافش: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

جوي أووردز 2025

وشارك في حفل جوي أووردز 2025 بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

وكانت قد احتفلت الفنانة نسرين طافش، بمناسبة قرار وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

ونشرت صورة لها من أمام الأهرامات رافعة علم فلسطين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “سلام عليكم بما صبرتم.. سلام لغزة.. سلام سلام الفرحة كبيرة كبيييبرة وما هي إلا ساعات قليلة عن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، رحم الله شهداءنا ومسح على قلوب الثكالى بنوره والأمان والعزة لكل أهل غزة”.

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