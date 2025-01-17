حبس سائق ميكروباص متهم بدهس سيدة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق متهم بدهس سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث دهس أسفر عن حالة وفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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