الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هند عبد الحليم تخون صديقتها ياسمين صبري في "ضل حيطة"

هند عبدالحليم
هند عبدالحليم

تعاقدت الفنانة هند عبد الحليم علي المشاركة في مسلسل ضل حيطة مع الفنانة ياسمين صبري وتلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقتها المقربة، والتي تخونها مع زوجها.

 

بينما تجسد ياسمين صبري  بمسلسل ضل حيطة، شخصية فتاة تعمل في بيع الملابس بأحد المحلات، ولكنها تتعرض لمشاكل تقلب حياتها رأسا على عقب.

 

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطه الذي من المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

 

 

 

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، وتجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان قد قرر القائمون علي مسلسل الأميرة  تغير اسمه ليصبح ظل حيطه، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أول مشاهده العمل منذ أيام.

 

وصورت ياسمين المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

تفاصيل مسلسل ضل حيطه 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.


شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

 

 

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