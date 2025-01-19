عزاء الفنان الراحل فكري صادق بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم

تستقبل أسرة الفنان الراحل فكري صادق العزاء اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك بعد أن وافته المنية مساء أول أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.

وكان فكري صادق، كشف منذ فترة قصيرة في أحد البرامج التلفزيونية، عن إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

الحالة الصحية لفكري صادق

وأكد “فكري”، أنه عانى من مشكلة في النطق بسبب هذه الحمى، ولكن والدته رفضت إدخاله إلى مدرسة الصم والبكم، وألحقته بالتعليم العادي ثم بدأت معه رحلة العلاج.

وفي المرحلة الإعدادية وفي خضم معاناته مع النطق المتعثر، نصحه أحد أساتذته بقراءة القرآن الكريم لتحسين النطق عنده وتحسين مخارج الحروف، وبالفعل كان القرآن الكريم سبب شفائه، وبعدها أصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية.

وشارك فكري لأول مرة في السينما في فيلم "صور ممنوعة"، وفي عام 1975 شارك في فيلم "بابا آخر من يعلم" مع حسين يوسف، وشمس البارودي، ومحمد رضا، كما شارك في فيلم "عيب يا لولو يا لولو عيب".

وشارك الفنان فكري صادق في أفلام عديدة، منها "الأيام تصنع النهاية"، و"جبروت امرأة"، و"الخونة" و"مقص عم قنديل"، و"لست مجرمًا"، و"عصر الذئاب"، و"التوت والنبوت"، و"عصفور له أنياب"، و"سلام يا صاحبي"، و"حارة الطيبين"، و"امرأتان ورجل"، و"النمر والأنثى"، و"القانون لا يعرف عائشة"، و"الجمالية"، و"قاهر الفرسان"، و"كفر الطماعين"، و"المولد"، و"المرشد"، و"حسن ومرقص" وقدم فيها شخصية إمام في المسجد، و"عايشين اللحظة"، و"حارة مزنوقة".

في المسرح شارك في ما يزيد على 10 مسرحيات منها مسرحية "بودي جارد"، و"منور يا باشا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وغيرها.

قدم فكري، أول عمل تلفزيوني عام 1976، وشارك في مسلسل "البوسطجي"، وبعدها بعام شارك في مسلسلات "لص الثلاثاء"، و"نفوس معذبة".

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