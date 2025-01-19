الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهمين بسرقة سيارة من قائدها بـ15 مايو

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تكثيف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط عاطلين استدرج سائقا لمنطقة جبلية وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح في مدينة 15 مايو.


تلقي المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من "محمد منصور توفيق"، 55 سنة، سائق، يفيد قيام عاطلين بالركوب معه من رمسيس، لتوصيلهما لمدينة 15 مايو، وأثناء سيره بطريق جبلي بدائرة قسم شرطة 15 مايو، فوجئ بالراكب الخلفي يلف حبل حول رقبته ويخنقه، ووضع مطواة علي رقبته مهدده بالذبح، وقام الآخر بوضع مطواة في جانبه.


وأضاف أن المتهمين قاما بإجباره علي النزول وتقييده بالحبال، واستوليا علي السيارة وفرا هاربين، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ وتبين من صحته.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.


وتحرر محضر رقم 67 لسنة 2025 وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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