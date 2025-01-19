ضبط المتهم بقتل زوجته بالسلام الجديد في بورسعيد

ضبطت مديرية أمن بورسعيد، اليوم الأحد، المتهم بقتل زوجته بمنطقة السلام الجديد في محافظة بورسعيد، كما ضبطت السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الجريمة لمعاينته وناظرت جثة المجني عليها، وأصدرت قرارًا بالتحفظ عليها ونقلها إلى مستشفى النصر، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتُواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات وأسباب الجريمة، كما من المنتظر أن تستجوب جهات التحقيق المتهم لمعرفة دوافعه وملابسات الحادث.

وكان قد عُثر على جثة السيدة: ريهام مجدى 32 عامًا، وتقيم بالسلام الجديد عمارة 131، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وأشارت التحريات إلى أن زوجها وراء الواقعة، والذي تبين هروبه من موقع الحادث، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه عقب ارتكابه الواقعة بساعات قليلة.

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