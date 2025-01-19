الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

رعاية المبتكرين: الانتهاء من الجلسات الختامية بالمسابقة الوطنية للشباب

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ" ووزارة التربية والتعليم، جارٍ الانتهاء من الجلسات الختامية لمرحلة الإرشاد والتوجيه بالمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج iClub.

وبدأت الجلسات الختامية في 1 يناير الجاري، وتستمر حتى 2 فبراير 2025، وتشمل إرشاد وتوجيه 244 فريقًا طلابيًا مستوفيًا شروط المنافسة على التأهل للمرحلة قبل النهائية؛ وسيتم رفع المشروعات النهائية للطلاب على المنصة اعتبارًا من فبراير المقبل.

مجالات المسابقة:
* الطاقة (الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية).
* البيئة (الهندسة البيئية، والبيئة وعلوم الأرض).
* الروبوتات والآلات الذكية.
* الأنظمة البرمجية (هندسة البرمجيات، والأنظمة المدمجة).
* الذكاء الاصطناعي.

شملت المشاركة جميع الصفوف الدراسية المستهدفة في المسابقة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي) من مختلف أنواع المدارس (فني، عام، تجريبي، قومي، خاص، فني متطور، STEM، مدارس النيل) على مستوى 27 محافظة لتشمل جميع المحافظات، بما يغطي الأقاليم الجغرافية السبعة في جمهورية مصر العربية.
 

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