صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يدعم فريقا طلابيا بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ان فريق فلوريش بالجامعة نجح في الحصول علي منحة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمبلغ قدره مليون و٤٠٠ الف جنيه من خلال مشروع لاستخلاص الاصباغ الطبيعية من المخلفات العضوية.

وأضاف عكاوي ان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعرب عن إعجابه بفكرة الطلاب وقدرتهم علي تطبيق ما تعلموه في الجامعة، مشيدا بشباب الجامعات وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع الاحتياجات المجتمعية.

الاحتياجات المجتمعية بقنا

يذكر ان الفريق مكون من الطالبة دعاء حمدي بكلية العلوم بقنا والطالبة حنان سعيد كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية والطالبة ندي اسماعيل والمشرف علي المشروع الدكتور محمد رمضان عبدالله العتماني مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بقنا وحاصل علي درجة الدكتوراه في كيمياء البوليمرات وعلوم النسيج من كلية ويلسون للنسيج جامعة ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية والمصنفة الأولى عالميا في مجال النسيج.

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