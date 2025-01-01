الأربعاء 01 يناير 2025
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ملفات وحوارات

كريم محمود عبد العزيز: منفتح على أى دور صادق وواقعي.. والكوميدى أفضل الأدوار لقلبي.. وأتمنى نجاح «الهنا اللي أنا فيه» (حوار)

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز - فيتو

>> أتمنى تكرار تجربة “بيت الروبي”.. ولست مشغولًا بالبوكس أوفيس
>> أبدأ خلال أيام تصوير “مملكة الحرير”.. ولا أعلم موقفى من دراما رمضان 2025
>> استعرض خلال فيلم «الهنا اللى أنا فيه» حياة البلوجرز المتخصصين بحل الخلافات داخل العلاقات الزوجية
>> نجاح “بيت الروبي” كان مدويًا جماهيريًا وتصدر الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية
>> الفنان لا يجب أن يلتفت للأمور الإنتاجية بل يترك دوره وأدائه وإبداعه لحكم الجمهور
>> أتمنى أن يمتلئ البوكس أوفيس بأفلامى وأفلام زملائي
>> المنصات الرقمية أثبتت نجاح تجربتها لكن السينما ستظل لها مكانة خاصة عند الجماهير العربية

 

يطل كريم محمود عبد العزيز  بفيلم “الهنا اللى أنا فيه” بإطلالة مختلفة، حيث يقدم دورًا جريئًا تحت تصنيف عمرى +18 لأول مرة فى تاريخه السينمائى بتوقيع الكاتب أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعي.

 

يأمل “كريم” أن ينضم الفيلم الجديد إلى سلسلة أفلامه الناجحة فى الفترة الأخيرة مثل: بيت الروبي، ومن أجل زيكو.

 

“فيتو” التقت كريم محمود عبد العزيز على هامش العرض الخاص لفيلم “الهنا اللى أنا فيه” وأجرت معه هذا الحوار:

*ما كواليس فيلم “الهنا اللى أنا فيه” والسر وراء تحمسك للدور والشخصية؟

أقدم دور رجل أربعيني، اسمه أحمد، حيث استعرض خلال الفيلم حياة البلوجرز المتخصصين بحل الإشكاليات والخلافات داخل العلاقات الزوجية، ولكنه يعانى من حياته الزوجية رفقة زوجته الأولى “إيمان” والثانية “فوزية” بشكل كوميدى اجتماعي.

تحمست منذ قراءة سكربيت الفيلم لجودته العالية وسهولة تناوله لموضوع المشكلات الأسرية على طريقة أيمن بهجت قمر التى تجمع ما بين الدراما والمعاناة والكوميديا، وعند ترشيح دينا الشربينى وياسمين رئيس والمخرج خالد مرعى شعرت أن جميعها خلطة جيدة لصنع عمل سينمائى خفيف يتماشى مع أجواء رأس السنة ونهاية العام

وبطبيعتى أنا منفتح على تقديم أى دور يشتمل على الصدق والواقعية، وبلا شك الكوميدى لأنها أفضل الأدوار لقلبي، المهم بالنسبة لى أيضًا أننى أستشعر أن بداخله قصصًا حقيقية تهم المواطن الحقيقى ولكن بشكل كوميدى خفيف.

*نجاح فيلمك “بيت الروبي” رفقة كريم عبد العزيز كان مدويًا، واحتل صدارة المشاهدات وقت عرضه.. كيف كانت أجواء العمل؟

أحمد الله على مشاركتى فى فيلم “بيت الروبي” الذى ضم فنانين من الطراز الأول. لا حديث يمكنه أن يكفى قدر احترامى وتقديرى وسعادتى للعمل رفقة كريم عبد العزيز، فهو بذاته تكريم،

حقيقةً، نجاح “بيت الروبي” كان مدويًا جماهيريًا وتصدر الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية، وهو ليس بالأمر السهل، الجمهور والنقاد أحبوا ظهورنا معًا، وأتمنى تجربة التعاون معه من جديد.

كانت تجربة حماسية ونقلة فى أدوارى بالسينما، كما كان لوجود مخرجى المفضل بيتر ميمى دور قوى فى نجاح الفيلم.

*ما رأيك فى “البوكس أوفيس”؟ وهل يقاس نجاح الفيلم بحصد الإيرادات؟

بلا شك، أتمنى النجاح لفيلم “الهنا اللى أنا فيه” على المستوى الشعبى وعلى مستوى الإيرادات، لكنى لا أهتم بفكرة التنافس على البوكس أوفيس، أجد أن الفنان لا يجب أن يلتفت لمثل تلك الأمور الإنتاجية، بل يترك دوره وأداءه وإبداعه لحكم الجمهور.

على العكس، أتمنى أن يمتلئ البوكس أوفيس بأفلامى وأفلام زملائي، وأتمنى لى ولهم النجاح وتقديم أعمال تدخل القلوب وترفه عن المشاهدين وسط ما نعيشه من عناء وضغوطات حياتية مستمرة.

*هل تشجع فكرة عرض الأعمال عبر المنصات الإلكترونية؟

المنصات الرقمية أثبتت نجاح تجربتها بلا شك، ونجحت فى جلب قاعدة جماهيرية من مختلف الأعمال، كبار السن يستخدمونها بقدر استخدام المراهقين، وذلك لسهولتها وإتاحتها فى جميع الهواتف وبأسعار رمزية للغاية، وبعضها يعرض الأعمال بشكل مجاني.

فما أسهل من ذلك للاستمتاع سواء بالأفلام أو المسلسلات، لكنى أجد أن السينما ستظل كما هى مهما تعددت وسائل العرض ومهما كثرت وسائل الترفيه، لها مكانة خاصة عند الجماهير العربية.

 

* ماذا عن خريطة مشاركتك الفنية فى رمضان 2025؟

بعد الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم، أبدأ خلال أيام تصوير حلقات مسلسل جديد من عشر حلقات، ينتمي للأجواء الخيالية والفانتازيا ويحمل اسم “مملكة الحرير” مع المخرج بيتر ميمي. نقدم من خلاله تجربة جديدة بدراما الفيديو أتمنى أن تستحوذ على إعجاب الجمهور.
و“مملكة الحرير” لم يحسم موقفه، هل سيتم عرضه بالموسم الرمضانى أم خارجه حتى الآن.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ“فيتو”

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