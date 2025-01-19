الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة سيدة ببورسعيد

قتل، فيتو
قتل، فيتو

عُثر على جثة سيدة مقتولة، مساء اليوم السبت، بمنطقة السلام الجديد في محافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالعثور على جثة سيدة تدعى "ر.م" 32 عامًا، بمنطقة السلام الجديد، وأشارت التحريات المبدئية إلى أن الشبهات تحوم حول زوجها، بعد أن فر هاربًا من موقع الحادث، وأنه انهال عليها بعدة طعنات متتالية أودت بحياتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد جهودها لسرعة التوصل إلى ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

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بورسعيد جثة سيدة جثة سيدة مقتولة

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