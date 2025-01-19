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أخبار مصر

انعقاد مجلس الحديث الثامن والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
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تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينعقد اليوم الأحد الموافق ١٩ من يناير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الثامن والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

مجلس الحديث الثامن والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري»

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بـجامعة الأزهر، منهم:  الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ وفضيلة الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رمضان عبدالمجيد، مدرس الحديث وعلومه.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية 

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الإمام الحسين الحسين رضي الله عنه الحديث وعلومه الدكتور اسامة الازهري المجالس الحديثية جامعة الأزهر صحيح الإمام البخاري

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