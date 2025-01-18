طفرة في تصنيع السيارات الصينية بمصر مع بداية 2025

سيارات BYD، اتجهت جميع وكلاء السيارات نحو صناعة السيارات بالسوق المصرية للحكومة المصرية لتوطين الصناعة في مصر والتصدير إلى الخارج لتوفير العملة ووضع مصر علي قوائم التصدير.

وكانت سيارات BYD أبرز السيارات التي تجمع محليا، وتواصل المصانع المصرية في العمل على تصنيع سيارات بي واي دي F3 في السوق المصري خلال الشهور المقبلة حتى الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة التجارية BYD، أن الشركة تتفاوض مع الشركة الأم في الفترة الحالية لتصنيع سيارات هايبرد في السوق المحلي رافضًا فكرة تجميع سيارات كهربائية حاليًا لعدم جدواها.



تجميع سيارات فورثينج الصينية في السوق المصري كما يتم تجميع سيارات فورثينج الصينية في السوق المصرية ولن يتم استيرادها كما كان الحال في السابق، وسيتم تجميع سيارات الشركة بمصر خلال العام الجاري، يقوم الوكيل المحلي للعلامة التجارية بتصنيع سيارات بي واي دي F3 بالاضافة الي ميكروباصات كينج لونج والجديد أنه تم الاتفاق مع وكيل سيارات جيتور بمصر لتجميع بعض طرازات جيتور بمصنع الأمل للسيارات بالاضافة الي تصنيع سيارات جاك التابعة لنفس التوكيل محليًا. كما شدد على أنهم يتوسعون في مصنع الشركة لتصنيع مزيد من السيارات لشركات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.