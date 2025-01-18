السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

سموتريتش يعلن بقاءه في الحكومة بعد موافقة نتنياهو على شروطه

وزير المالية الاسرائيلي،فيتو
وزير المالية الاسرائيلي،فيتو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم  السبت، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قرر البقاء في الحكومة، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 

سموتريتش يعلن بقاءه في الحكومة بعد خضوع نتنياهو لشروطه

وقالت "القناة 12" الإسرئايلية إن "الوزير سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأوضحت أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حركة حماس.

نتنياهو قبل شروط سموتريتش بشأن اتفاق غزة 

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن  نتنياهو قبل شروط سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة جيش الاحتلال للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أنه تم إحراز تقدم كبير أمس الجمعة في المحادثات بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير سموتريتش.

وأضافت أن نتنياهو قبل الشروط التي وضعها الوزير فيما يتعلق بعودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القتال وفيما يتعلق بالسيطرة على المساعدات الإنسانية 

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