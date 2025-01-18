تعرف على وجهة ترامب الأولى بعد التنصيب

أفاد مصدران لشبكة "نيوزنايشن"، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم التوجه إلى لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، في أول زيارة له بعد تنصيبه، الإثنين المقبل.

ترامب يعتزم التوجه الي لوس أنجلوس بعد تنصيبه

وذكر موقع "ذا هيل"، أن الزيارة ستتم أواخر الأسبوع المقبل.

تأتي هذه الخطوة بعد حرائق هائلة اجتاحت جنوب كاليفورنيا، أسفرت عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، ودمرت مساحات واسعة من الأحياء والغابات.

وفي الأيام التي تلت الكارثة، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى القيادة الديمقراطية في كاليفورنيا، بما في ذلك الحاكم غافين نيوسوم، وعمدة لوس أنجلوس كارين باس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أحد أفضل وأجمل أجزاء الولايات المتحدة الأمريكية يحترق حتى الأرض. إنه رماد، ويجب على غافين نيوسوم الاستقالة. كل هذا خطؤه.

كما ألقى ترامب باللوم على نيوسوم لعدم توقيعه على إعلان يسمح بضخ المزيد من المياه إلى كاليفورنيا، متهمًا اللوائح المحلية بتقييد تدفق المياه من نهر "ساكرامنتو-سان جواكين"، وهو ما اعتبره سببًا في تفاقم الحرائق.

وفي منشور آخر قال ترامب: "الآن يتم دفع الثمن النهائي. سأطالب هذا الحاكم غير الكفؤ بالسماح بتدفق المياه العذبة النظيفة إلى كاليفورنيا! إنه المسؤول عن هذا. فوق كل ذلك، لا توجد مياه لصنابير إطفاء الحرائق، ولا لطائرات إخماد الحرائق. كارثة حقيقية!".

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