أخبار مصر اليوم.. استبعاد رئيس لجنة إعدادية في بولاق الدكرور.. الكهرباء تبحث إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظى: القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، مطروح، أسيوط، الدقهلية، أسوان، الغربية، بورسعيد، قنا، وشمال سيناء.

الكهرباء تبحث إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة البخارية

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك للوقوف على الواقع الفعلي وبحث إعادة تأهيل وتشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة بقدرة 300 ميجاوات بدون وقود وبواسطة غاز العادم فى الوحدات الغازية لتوفير 250 مليون دولار.

استعدادا لإجازة نصف العام، السكك الحديدية تعلن مواعيد تشغيل القطارات الإضافية

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد حالة الطوارئ لاقتراب إجازة منتصف العام الدراسى وما تشهده من إقبال على السفر باستخدام القطارات لقضاء الإجازة مع الأهل والأقارب

ظاهرة نادرة، البحوث الفلكية يرصد اصطفاف 6 كواكب في محاذاة غير مألوفة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على توظيف القدرات التي تمتلكها المراكز البحثية على النحو الأمثل، وتعظيم دورها العلمي والبحثي، مشيرًا إلى مساهمة المراكز البحثية كمحرّك رئيسي في مختلف الملفات التنموية والمجتمعية، بما تمتلكه من إمكانات بحثية وبشرية في التخصصات العلمية المتنوعة.

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات إلى قيادة الصاعقة "صور"

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة انطلاقًا من دورها التوعوى زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات الصاعقة، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد رئيس لجنة ببولاق الدكرور لعدم التزامه بالتعليمات

أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارًا باستبعاد رئيس لجنة عمر سليمان ببولاق الدكرور، جاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام رئيس اللجنة بالتعليمات الصادرة بشأن سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

تعليم الجيزة يؤكد الالتزام بنزاهة امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية، تناول سبل تعزيز الانضباط والنزاهة في امتحانات الشهادة الإعدادية.

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا

حالة الطقس غدا، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية

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