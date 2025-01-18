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رياضة

علي ماهر يضع الرتوش الأخيرة للمصري قبل مواجهة الحسم بالكونفيدرالية

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

يخوض فريق المصري البورسعيدي اليوم السبت المران الختامي باستاد برج العرب استعدادا لمواجهة بلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية 

 

ويضع علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الرتوش الأخيرة علي طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد

 

ويقام اليوم السبت الاجتماع الفني لـ مباراة المصري وبلاك بولز باستاد برج العرب، مستضيف مباراة الفريقين بالكونفيدرالية غدا الأحد.

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع التعليمات الخاصة بالمباراة وتحديدً زي كل فريق.

 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية 

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء غد الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة)  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

صراع المصري وانيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية 

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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الكونفيدرالية بولز المصري البورسعيدي موعد مباراة المصري وبلاك بولز علي ماهر

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