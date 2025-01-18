السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أجمل الإطلالات النسائية في حفل JOY AWARDS 2025 (صور)

درة، فيتو
درة، فيتو

ظهرت العديد من النجمات بإطلالات جذابة على كاربت النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز JOYAWARDS لعام 2025.

وكان فى مقدمة هؤلاء النجمات، الفنانة إلهام شاهين التي اختارت الظهور بفستان أنيق باللون الأبيض مع اعتمادها على الألماس الخالص، لإضافة بريق مميز على ظهورها، فيما اختارت ديما الأسدي  الظهور بفستان من تصميم زهير مراد، والمجوهرات لـ شوبارد.

فيما تنوعت الإطلالات بين النجمات اللاتي تألقن بأحدث صيحات الموضة لشتاء 2025، وكان من بينهن النجمة ياسمين صبري، هنا الزاهد، رضوي الشربيني، مى عمر درة، ياسمين رئيس، والإعلامية الشابة ياسمين عز والفنانة رانيا فريد شوقي اللاتي اخترن فساتين بلون السماء لتظهرن بشكل هادئ بحفل joyawards.

 

 النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS


ويُبث الحفل الذي يحضره تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

ويشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

و يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق  JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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JOY AWARDS 2025 النسخة الخامسة من جوائز صن اع الترفيه JOY AWARDS قنوات MBC
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