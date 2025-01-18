السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تلغي عزاء والدها بمسجد الشرطة

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

 أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"ـ اليوم السبت قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وكشفت ياسمين أن  صلاة الجنازة على والدها محمد عبد العزيز تقام غدا الأحد الموافق 19 يناير عقب صلاة الظهر في مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن يكون العزاء يوم الإثنين 20 يناير 2025 عقب صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلا أنها قبل قليل قالت أنه قد تم إلغاء العزاء الذي كان مقررا يوم الإثنين بمسجد الشرطة والاكتفاء بتلقي العزاء علي المقابر.

ونعى الفنان أحمد العوضي والد طليقته النجمة ياسمين عبد العزيز، مساندا إياها عقب رحيل والدها اليوم السبت.

 وقدم العوضي نعيا للراحل قائلًا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ  الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز..أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته 
أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة 

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