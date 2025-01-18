السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحريات: حالة نفسية سيئة وراء إنهاء عامل حياته بالتبين

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره مشنوقا داخل شقته بـ منطقة التبين، وتبين أن المتوفى يعانى من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة.


وأضافت التحريات أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقا عقب التأكد  من عدم تواجد أحد من أسرته داخل الشقة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة التبين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على عامل معلق ومشنوقا في سقف غرفة نومة تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى متزوج ولديه 3 أطفال، وأنه أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعص الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التبين عامل التبين أمن القاهرة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة فني لقى مصرعه صعقا أثناء عمله

مات موتة طبيعية ومعرفتش أتصرف، سيدة تونسية متهمة بحفظ جثة زوجها بالملح تترك رسالة لصاحب الشقة
ads

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

عواصف ترابية وانخفاض حاد بدرجات الحرارة في الوادي الجديد

تشكيل الترجي في مواجهة ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

جماهير الأهلي تهاجم أكرم توفيق بعد اقتراب رحيله عن الفريق (فيديو)

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور)

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 2025.1.18

منوعات

المزيد

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 2025.1.18

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 18-01-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق يكشف كيفية ضبط الخطاب الديني في مواجهة الإلحاد (فيديو)

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية