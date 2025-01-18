التحريات: حالة نفسية سيئة وراء إنهاء عامل حياته بالتبين

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره مشنوقا داخل شقته بـ منطقة التبين، وتبين أن المتوفى يعانى من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة.



وأضافت التحريات أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقا عقب التأكد من عدم تواجد أحد من أسرته داخل الشقة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة التبين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على عامل معلق ومشنوقا في سقف غرفة نومة تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى متزوج ولديه 3 أطفال، وأنه أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعص الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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