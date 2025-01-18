خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه على الرغم من تهدئة الأوضاع في المنطقة إلا أن أداء الأسواق الخليجية كان متذبذبا بل وتجاهلت أسواق الخليج مكاسب أسعار النفط التي وصلت إلى نحو 2% منذ بداية الأسبوع الحالي.

في الكويت



أغلق مؤشر الكويت الأول دون تغيير في جلسة الخميس ليتماسك فوق مستويات 8000 نقطة بدعم من ارتفاع سهم عقارات الكويت بأكثر من 4%.

وأعلنت شركة عقارات الكويت عن إطلاق مشروع تلال الطي في إمارة الشارقة بالتعاون مع إيفا للفنادق والمنتجعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم.



وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.2% في الأسبوع الثالث من يناير بعد أن قفز بنسبة 2.4% في الأسبوع الذي سبقه.



وفي قطر



ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% في جلسة الخميس مسجلًا ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي البنك التجاري وبنك دخان بنسبة 2.4% و1.5% على التوالي

وأعلن بنك دخان بعد الإغلاق عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 3% إلى 1.34 مليار ريال في عام 2024.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3% في الأسبوع الثالث من يناير بعد أن تراجعه بنسبة 1.2% في الأسبوع الذي سبقه.



وفي الإمارات



تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% في جلسة الخميس،ولكنه استطاع التماسك فوق مستويات 9500 نقطة ليبقى حول أعلى مستوياته في نحو 4 أشهر.



و تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% ليتنازل عن أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات بضغط من هبوط سهم ديوا بنسبة 4%

في حين ارتفع سهم إعمار العقارية بنحو 1% بعد أن أكدت الشركة أنها تجري محادثات مع عدد من الشركات الكبرى في الهند من ضمنهم مجموعة أداني لبيع محتمل لحصة في شركة إعمار الهند.

وفي السعودية



وأنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.3% مغلقا عند 12256 نقطة وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12098 نقطة.

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