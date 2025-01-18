نتنياهو يضع شرطا لتفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم السبت:" إن إسرائيل لن تنفذ هدنة غزة قبل الحصول على قائمة بالمحتجزين الذين ستفرج عنهم حــماس".

نتنياهو يحمل حماس أي خرق في اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف بنيامين نتنياهو في حديثه اليوم:" لن نتسامح مع خرق الاتفاق والمسؤولية تقع على عاتق حــماس".

ويأتي ذلك في ظل الخلافات والانشقاقات داخل حكومة نتنياهو بسبب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع رحكة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت حركة حماس، في بيان لها، إن مكتب إعلام الأسرى يؤكد "أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخص الاحتلال".

وقالت حماس إن آلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين تعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

وزارة العدل الإسرائيلية

وجاء في البيان "وللتوضيح فإن آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضافت أنه سيتم نشر القوائم بأسماء الأسرى قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية نشرت، اليوم السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين.

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