السبت 18 يناير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وميلان، فيتو
يوفنتوس وميلان، فيتو

أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة ميلان، على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي - الكالتشيو.

وفضل موتا، عدم الدفع بالعائد من الإصابة، دوسان فلاهوفيتش، وقرر جلوسه على دكة البدلاء، وشارك نيكو جونزاليس بدلا منه.

 

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

دي جريجوريو - كامبياسو - جاتي - كالولو - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - يلدز - كوبمينرز - مبانجولا - جونزاليس.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس 

في المقابل، استقر سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، على البدء بيونس موسى كجناح أيمن، بدلا من الغائب للإصابة، كريستيان بوليسيتش.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - جابيا - ثيو هيرنانديز - إسماعيل بن ناصر - فوفانا - يونس موسى - ريندرز - لياو - أبراهام.

ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 

ويمتلك يوفنتوس 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثامن.

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يوفنتوس ميلان تياجو موتا الدوري الإيطالي سيرجيو كونسيساو

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