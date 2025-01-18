بيومي فؤاد: السعوديين بيفهموا ضحك كويٍس ونفسى أكمل بقية حياتي في المدينة المنورة

JOY AWARDS، قال الفنان بيومي فؤاد:"الجمهور السعودي بيفهم ضحك كويس جدا، وأهلنا وكأني في مصر، فاهمين كل الإفيهات بتاعتنا، وفي كل عرض مسرحي بكون مش عايزه يخلص".

أمنية بيومي فؤاد

وتابع خلال مشاركته في حفل جوائز 2025 JOY AWARDS:"مينفعش آجي السعودية إلا لما أكل الكبسة، وبحب المدينة المنورة، وأتمنى أكمل بقية حياتي في المدينة المنورة، بفضل الروحانيات العظيمة اللي هناك".

جوائز جووي أوورد

وتابع بيومي فؤاد:"لم أرشح أحدا في جوائز حفل جوائز جوي أوورد، ولم أصوت لأي فنان، وأتمنى التوفيق للجميع".

و يشارك في الحفل خلال نسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

ومن المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.



ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDSالذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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