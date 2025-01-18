السبت 18 يناير 2025
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حوادث

القبض على 3 سيدات بتهمة تلقين ذويهن إجابات امتحان المرحلة الإعدادية بالمنوفية

القبض على 3 سيدات
القبض على 3 سيدات لتلقين ذويهن إجابات الامتحان، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن قيام 3 سيدات بالوقوف بجوار إحدى المدارس بالمنوفية لتلقين ذويهم إجابات إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

 
تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو، بشأن قيام 3 سيدات بالوقوف بالطريق العام بجوار إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وتلقين ذويهم إجابات امتحان إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

 

القبض على 3 سيدات لتلقين ذويهم اجابات امتحان المرحلة الإعدادية بالمنوفية 

 

وبالفحص تبين قيام الخدمات الأمنية المعنية بنطاق المدرسة بضبط السيدات الظاهرات بمقطع الفيديو (مقيمات بدائرة المركز).

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وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة لمساعدة ذويهن فى إجابات أسئلة امتحان المادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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