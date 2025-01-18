السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

شاهد، توافد المشاهير على حفل JOY AWARDS 2025 بالرياض

حفل JOY AWARDS 2025
حفل JOY AWARDS 2025 بالرياض،فيتو

احتشد نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في مدينة الرياض، لحضور مهرجان توزيع الجوائز  JOY AWARDS بنسخته الخامسة.

المشاهير بحفل جوي أورود

وكان من أول الحضور على كاربت الحفل  النجم العالمي انتوني هوبكنز، والنجوم نبيلة عبيد، يسرا، فوز الفهد، لطيفة، جومانا مراد، إياد نصار،  حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، سيرين عبد النور، نادية الجندي، سوسن بدر، سلافة معمار، هاني رمزي وزوجته، صابرين، قصي خولى، بوسي شلبي، كريم عبد العزيز.

كذلك حضر طوني عيسي وزوجته، ودريد لحام وزوجته، الهضبة عمرو دياب، ياسمين صبري، عماد زيادة، رانيا فريد شوقي، هنا الزاهد وبشرى، ريتا حرب، والممثل التركي باريش، وسمية الخشاب.

 

 

 

 النسخة الخامسة من "جوائز صناع الترفيه" JOY AWARDS

ويُبث الحفل  الذي يحضره تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

ومن المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

 

والمرشّحون للجوائز هم:

الموسيقى

-       الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

-       الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

-       الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

-       الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

 

السينما:

-       الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

-       الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

-       الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس

 

المسلسلات الدرامية

-       المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

-        المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

-        مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

-       الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

-       الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

-       الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي

 

المخرجون

     المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي
     مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي
 

الرياضة

-       الرياضي المفضّل: أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

-       الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

 

المؤثّرون

-       المؤثّر المفضّل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

-       المؤثّرة المفضّلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع

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نادية الجندي نبيلة عبيد ولاد رزق 3 ياسمين صبرى joy awards JOY AWARDS 2025
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