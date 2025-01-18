الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة حاولت حماية الكلاب الضالة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء سيدة بتعدى بعض الأشخاص عليها بسلاح أبيض، لقيامها بمنعهم من التعدى على الكلاب الضالة بالإسكندرية.

حقيقة التعدى على سيدة منعت أشخاصا تعدوا على الكلاب الضالة بالإسكندرية





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء، مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.



وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد وضبط السيدتين.

جمع تبرعات وزيادة المشاهدات سبب اختلاق الفيديو

وبمواجهتهما اعترفتا باختلاق الواقعة، وقيام إحداهما بسكب مادة بلون أحمر على الأخرى الظاهرة بمقطع الفيديو لتبدو وكأنها ناتجة عن جرح.

ونفيتا تعرضهما لثمة اعتداء أو رصدهما تعدٍ على الكلاب الضالة، وقيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة، وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية، وأقرتا بسابقة افتعالهما وقائع مشابهة فى ذات الإطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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