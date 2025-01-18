السبت 18 يناير 2025
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رياضة

منتخب الناشئات يخسر أمام الكاميرون بهدف ويودع تصفيات كأس العالم

منتخب الناشئات تحت
منتخب الناشئات تحت 17 عاما، فيتو

خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب كويكونج أومنى سبورت بمدينة باخوسام الكاميرونية، وودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة الاثنين الماضى انتهت بفوز الكاميرون بخماسية نظيفة.

 

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكاميرون

اختتم منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون في لقاء العودة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالمغرب، وتقام المباراة في تمام الثانية ظهر اليوم بتوقيت الكاميرون، الثالثة بتوقيت القاهرة.

أدى الفريق بقيادة مصطفى منير مرانه الأخير أمس الجمعة، على ملعب المباراة وسط حالة من الجدية والتركيز التي سيطرت على جميع اللاعبات.

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الكاميرون

في السياق ذاته، أقيم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وأسفر عن ارتداء منتخب الناشئات المصرى القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما ترتدي حارسة المرمى طاقمًا أسودَ، فيما يظهر المنتخب الكاميروني بالقميص الأخضر والشورت الأحمر والجوارب الصفراء وترتدي الحارسة الأزرق الفاتح.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور اللوجستية الخاصة بالمباراة ومواعيد تحركات الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية.

حضر الاجتماع الفني، إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة، وأيمن حافظ المدير الإداري لمنتخب مصر، وديما محمد إداري المنتخب وحسني حسين مسؤول المهمات.

 

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