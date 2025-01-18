تفاصيل اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية لشهر يناير

عقد المجلس الأكاديمي لـ جامعة المنصورة الأهلية جلسته لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالشئون الأكاديمية.

أبرز موضوعات المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية لشهر يناير 2025



بحضور كل من الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية للصيدلة، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الدكتور أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، الدكتور مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، الدكتور محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نظير، عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة.

استعراض خطة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى



تناولت الجلسة استعراض خطة الاستعدادات لـ الفصل الدراسى الثانى، كما تم بحث احتياجات التدريب الإكلينيكي لطلاب المستوى الأول والثاني والثالث بكلية الطب بمستشفيات كلية الطب بجامعة المنصورة خلال الفصل الدراسي الثاني، كذلك تم اعتماد جداول التدريب العملي لكلية الهندسة للفصل الدراسي الثاني.

ووافق المجلس على منح حوافز النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس باجمالى21 بحث منهم 17 بحث بكلية الصيدلة، 12 بحث نشر فى مجلات مصنفة Q1 و5 أبحاث نشرت فى مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية بالاضافة الى نشر 4 ابحاث بكلية الهندسة مصنفة Q1 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

تدشين بدء عمل وحدة حقوق الإنسان



كما وافق المجلس على تدشين بدء عمل وحدة حقوق الإنسان بالجامعة ودورها في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما تم استعراض الخطة السنوية للوحدة بالعام الجامعي 2024/2025م، وكذلك التحضير لإقامة فعاليات وندوات تثقيفية وتوعوية في هذا الشأن.



ووافق المجلس على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون:



- توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الأهلية ووزارة الصحة والسكان لتدريب طلاب كلية الصيدلة فى المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة أو الخاضعة لاشرافها الفنى طبقا للأماكن المتاحة بها.



- توقيع 24 بروتوكول تعاون تم عقدها ببرامج كلية الهندسة.



- توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والمعهد المصرفى المصرى.



كما استعرض المجلس خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسى الثانى والتى تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز المهارات الأكاديمية والعملية للطلاب.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود لضمان سير العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق رؤية الجامعة في الريادة الأكاديمية والبحثية.

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