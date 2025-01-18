صندوق النقد يكشف توقعات الاقتصاد العالمي في 2025.. 3.3% معدل النمو وتراجع ملحوظ للتضخم.. وهذا موقف الاقتصاد المصري

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد خلال شهر يناير 2025 كاشف عن العديد من التوقعات العالمية حيث تشير التوقعات إلى بلوغ النمو العالمي 3.3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.7% (في الفترة من 2000–2019).

ويظل التنبؤ لعام 2025 دون تغيير يُذكر عما جاء في عدد أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ويُتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في عام 2025 وإلى 3.5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

الاقتصاد العالمى

ووفقا للتقرير لا يزال الاقتصاد العالمي صامدا، برغم الاختلاف الشاسع في درجة التماسك عبر البلدان. فكان نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في الربع الثالث من عام 2024 أقل بمقدار 1,0 نقطة مئوية عما كان متوقعا في عدد أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق لاقتصاد العالمي"، بعد صدور بيانات مخيبة للآمال في بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية. وكان النمو في الصين، الذي بلغ 7,4%محسوبا على أساس سنوي.

وكان النمو في الصين، الذي بلغ 7,4 %محسوبا على أساس سنوي، أقل من التوقعات وجاء نمو الصادارت الصافية أسرع من المتوقع.

وتباطأ النمو في الهند أيضا بدرجة أكبر من المتوقعة، في مقدمته تباطؤ النشاط الصناعي بصورة حادة فاقت التوقعات.

وظل النمو في منطقة اليورو ضعيفا مع تأخر أداء ألمانيا عن سائر بلدان منطقة اليورو، انعكاسا بشكل كبير الستمرار ضعف نشاط الصناعة التحويلية وتصدير السلع حتى مع زيادة الاستهلاك اتساقا مع تعافي مستويات الدخل الحقيقي. وفي اليابان، شهد الناتج انكماشا طفيفا نتيجة الاضطراب المؤقت في الإمدادات.

وعلى العكس من ذلك، ظل الزخم في الولايات المتحدة قويا، مع توسع الاقتصاد بنسبة بلغت 7.2% تعززه قوة الاستهلاك في الربع الثالث من العام على أساس سنوي ولا يزال تراجع معدل التضخم العالمي مستمرا، وإن كانت هناك بوادر على توقف هذا التقدم في بعض البلدان وعلى استمرار ارتفاع التضخم في عدد قليل من الحالات.

توقعات صندوق النقد الدولى لمصر

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل.

توقع الصندوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل خفضًا مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق اليوم الجمعة.

وتشير تقديرات الصندوق إلى نمو الاقتصاد المصري، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، 2.4% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2024 بخفض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر. ولم يحدد التقرير السبب وراء تخفيض توقعاته.

توقعات الصندوق للسعودية

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.5% في العام الحالي و4.6% في العام المقبل، بخفض قدره 0.2 نقطة مئوية و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتوقعات يوليو الماضي.

بالمقابل، رجح أن يتراجع التضخم إلى 1.7% خلال العام الجاري مقارنةً بـ2.3% في 2023، على أن يعاود الارتفاع إلى 1.9% في 2025.

الدول العربية 2024

أداء اقتصادات المنطقة يشهد تفاوتًا ملحوظًا وفق توقعات الصندوق، ففي حين يتوقع أن تحقق بعض الدول نموًا مرتفعًا خلال العام الحالي، تعاني دول أخرى من تباطؤ أو انكماش اقتصادي.

الكويت

تحتل جيبوتي صدارة قائمة الدول العربية من حيث توقعات النمو، تليها موريتانيا والصومال. بالمقابل، تأتي السودان في آخر القائمة، حيث يُتوقع أن تسجل انكماشًا اقتصاديًا كبيرًا، كما تعاني دول أخرى مثل الكويت والعراق من تباطؤ ملحوظ في النمو.

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