مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لصحفيين يوم الجمعة إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير.

وأضافت أن الاقتصاد الأمريكي يسير على نحو «أفضل كثيرا» مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأمريكي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.

وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام «أعلى لفترة من الوقت».

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 % ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنان بالمئة بحلول منتصف عام 2025.

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