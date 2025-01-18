السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عمرو مصطفى يطرح أغنية "متسألوش" (فيديو)

عمرو مصطفى،فيتو
عمرو مصطفى،فيتو

طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية “متسألوش”، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

أغنية متسألوش

وتعد الأغنية من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور، وتقول كلمات الأغنية: 
متسألوش
حبيته ليه وازاي كده.. وأنا معرفوش
متسألوش
خد قلبي مني.. بنظرتين.. بقيت مبنساهوش
حبيته ومش هاممني
اللي عاتب واللي لام 
ازاي هوصف لغيري
حب أكبر من الكلام
ده كفاية اللي جرالي
من الجمال اللي في عينيه 
ملقيتش حاجة نفسي فيها
مش موجودة فيه

 

أعمال عمرو مصطفى

يعيش عمرو حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على تحضير العديد من الأغاني وتصوير البعض منها على طريقة الفيديو كليب.

وفاجأ الجمهور مؤخرًا بإعادة تصوير عدد من أغانيه كفيديو كليب، منهم: أغنية هحكيلك قدام التي طرحها قبل أسبوعين، أغنية أولى بيا وابتي طرحها قبل شهر، وأغنية معرفش ينساني.

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