مازيمبي يمطر شباك الهلال السوداني برباعية في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تلقى الهلال السوداني هزيمة ثقيلة من نظيره مازيمبي الكونغولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة في دور المجموعات.

ولم تؤثر نتيجة المباراة على ترتيب المجموعة ومصيرها خاصة أن الهلال كان قد ضمن التأهل لربع النهائي قبل الجولة الأخيرة فيما ودع مازيمبي فرصة التأهل من الجولة الماضية.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 9 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 8 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - 5 نقاط.

مولودية الجزائر يخطف بطاقة التأهل لربع النهائي أمام يانج أفريكانز

وتأهل فريق مولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام يانج أفريكانز سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة في دور المجموعات.

بهذه النتيجة وصل مولودية الجزائر إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني ليخطف ورقة التأهل إلى الدور القادم من يانج أفريكانز صاحب الثماني نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين في ملعب خمسة جويلية انتهى بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون مقابل.

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