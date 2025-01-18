السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مازيمبي يمطر شباك الهلال السوداني برباعية في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني،
الهلال السوداني، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تلقى الهلال السوداني هزيمة ثقيلة من نظيره مازيمبي الكونغولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة في دور المجموعات.

ولم تؤثر نتيجة المباراة على ترتيب المجموعة ومصيرها خاصة أن الهلال كان قد ضمن التأهل لربع النهائي قبل الجولة الأخيرة فيما ودع مازيمبي فرصة التأهل من الجولة الماضية.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 9 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 8 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - 5 نقاط.

مولودية الجزائر يخطف بطاقة التأهل لربع النهائي أمام يانج أفريكانز

وتأهل فريق مولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام يانج أفريكانز سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة في دور المجموعات.

بهذه النتيجة وصل  مولودية الجزائر إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني ليخطف ورقة التأهل إلى الدور القادم من يانج أفريكانز صاحب الثماني نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين في ملعب خمسة جويلية انتهى بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون مقابل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا الهلال السودانى مازيمبي مازيمبي الكونغولي الهلال

مواد متعلقة

عمر مرموش: لا أحب الخسارة وأنا في الملعب شخص تاني

عمر مرموش يكشف عن قدوته في الملاعب وسر تألقه في الموسم الجاري

عمر مرموش: عايز أبقى نفسي مش عايز أكون محمد صلاح التاني

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل الجولة الأخيرة في الكونفدرالية

عمر مرموش: لا أخشى الجماهير وهذا ما يميز استاد نادي آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش: بموت نفسي لما بلعب لمنتخب مصر وشاركت في مباراة وأنا حرارتي 40

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو)

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد
ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

وزير التعليم يوجه بإرسال لجنة غدا للتحقيق بواقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية في القاهرة

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

بورنموث يحسم نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل لصالحه (فيديو)

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور)

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

المزيد
ads

انفوجراف

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية