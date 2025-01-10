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رياضة

مولودية الجزائر يفوز على مازيمبي 1-0 ويطيح به خارج دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

مباراة الذهاب بين
مباراة الذهاب بين فريق مولودية الجزائر ومازيمبي

فاز فريق مولودية الجزائر على نظيره مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 جويلية 1962، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يودع فريق مازيمبي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

جاء هدف مولودية الجزائر عن طريق أكرم بوراس في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

1- الهلال السوداني 10 نقاط من 4 مباريات (ضمن التأهل)

2- مولودية الجزائر 8 نقاط من 5 مباريات

3- يانج أفريكانز 4 نقاط من 4 مباريات

4- مازيمبي نقطتين من 5 مباريات 

تشكيل مولودية الجزائر أمام مازيمبي 

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تشكيل مازيمبي أمام مولودية الجزائر 
 

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