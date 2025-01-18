السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أشرف عبد الباقي يعلن عن عمل يجمعه بـ آسر ياسين ومي عز الدين في رمضان 2025

أبطال مسلسل الحب
أبطال مسلسل الحب كله،فيتو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن عمل فني جديد، يأتي بمشاركة عدد كبير من الفنانين وهم؛ آسر ياسين، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومي عز الدين ودياب وأحمد خالد صالح ومحمد سعدي المنتج وتامر محسن المخرج، هيثم حسني مدير التصوير.

مسلسل الحب كله

وهذا العمل هو  مسلسل “ الحب كله” الذي يأتي في 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.

 

 

 

 

تفاصيل مسرحية قلبي وأشباحه

 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

 

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