تنظيم ندوة بشركة كهرباء الإسكندرية لمواجهة الشائعات

نظم مركز إعلام وسط الإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتورة جيهان مكرم بالتعاون مع شركة توزيع كهرباء الإسكندرية برئاسة المهندس إيهاب الفقي ندوة داخل قطاع التدريب بمحرم بك وسط المحافظة، وعقد المؤتمر التثقيفي تحت عنوان: "الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية ومكتسبات الشعب المصري".

شهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الكوادر والقيادات العاملة في فروع شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية.

يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات الحملة القومية التي ترعاها الهيئة العامة للاستعلامات – قطاع الإعلام الداخلي، تحت شعار "اتحقق... قبل ما تصدق"، بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمواجهة الشائعات وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

مخاطر الشائعات علي المجتمع

افتتحت الإعلامية جيهان مكرم، مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، الندوة مشيدة بدور الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التوعية بمخاطر الشائعات ودعم الجهود الوطنية.

وأكدت المهندسة ريهام حسن درديري، رئيس قطاع التدريب بالشركة، على أهمية تعزيز القيم الوطنية والأخلاقية، ورفع مستوى الوعي بقضايا التنمية التي تساهم في بناء الإنسان المصري.

قدم الدكتور خالد صلاح، أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية، مداخلة تناول فيها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات الشباب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز روح العمل المجتمعي وكيفية مواجهة الأفكار المغلوطة والدخيلة على الشعب المصري،كذلك متحدثا عن ضرورة الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري ومدى التطور الذي حدث بالبنية التحتية وكذلك الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد.

قيم الانتماء والولاء

كما أكد القمص تادرس عطية الله من الكنيسة الأرثوذكسية على دور الأسرة والمدرسة والإعلام في غرس قيم الانتماء والولاء لمواجهة التحديات المجتمعية وأهمية دحض الشائعات ومواجهتها بكل حزم.

وأشار الشيخ محمد شحاتة الجيزاوي، من علماء الأزهر الشريف، إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على اهتمامات الشباب وسلوكياته، مستشهدا بالعديد من آيات القرآن الكريم، وتحدث عن كيفية دعم مؤسسات الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية.

تناول الكاتب الصحفي محمد مبروك إبراهيم دور الإعلام في رفع الوعي بقضايا التنمية البشرية وتعزيز استقرار الوطن.

بينما شدد الدكتور الإعلامي أسامة مرسي، على دحض الشائعات وكيفية مواجهتها ودور المواطن في التصدي لها والآلية التي تنفذها الدولة من أجل الحد من انتشار الشائعات وكذلك شدد على أهمية دور صفحات التواصل الرسمية لأجهزة الدولة في الرد على تساؤلات المواطنين ومكافحة الشائعات.

كما أكد إسحق عطية الله، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بمحافظة الإسكندرية الأسبق، على أهمية صفحات المحافظة في تقديم الأخبار الموثوقة والتفاعل مع طلبات ومناشدات المواطنين.

في ختام المؤتمر، قدم المهندس محمد عبد الله بسيوني، مدير عام قطاع التدريب بالشركة، شكره لجميع المشاركين، مشيدًا بالروح الشبابية والأفكار التي تعكس تطلعات المجتمع المصري نحو مستقبل أفضل.

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