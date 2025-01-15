ندوة تعريفية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال بطب سوهاج

نظمت وحدة التمثيل الغذائي والوراثة بقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية وورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة" وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على المشاركة بشكل فعال في كافة المبادرات الرئاسية التي تهدف إلي دعم الإنسان، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بصحة الأجيال القادمة وتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة.

وثمن "النعماني" دور المبادرة الرئاسية التي اطلقتها الدولة المصرية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة في تحسين جودة الحياة للأطفال المصريين، من خلال التدخل المبكر للحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بالأمراض الوراثية، وتقليل معدلات الإعاقة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية أنه تم تنظيم تلك الورشة التعريفية للمبادرة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي، وضمان توفير خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين، موضحًا أنه حاضر بالندوة نخبة من أساتذة الأطفال بكلية الطب وعلم الوراثة بكلية العلوم، وممثلي هيئة التدريب بمديرية الصحة بسوهاج، المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين والأخصائيين من وزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات التعليمية.

وقال الدكتور عبد الرحيم صادق رئيس قسم الأطفال، إن ورشة العمل اشتملت علي عدد من المحاضرات عن كيفية الكشف المبكر عن بعض الأمراض الوراثية التي يمكن أن تؤثر على صحة الطفل في المستقبل، وكيفية العلاج وإجراء التدخل اللازم للحالات المصابة، حيث تتضمن المبادرة إجراء تحليل بسيط يعتمد على أخذ عينة دم من كعب الطفل خلال الأسبوع الأول من ولادته،وبعد تأكيد التشخيص تقوم الوحدات المختلفة بقسم طب الأطفال مثل التمثيل الغذائى والوراثة، والغدد الصماء وأمراض الدم، وأمراض الصدر، بعلاج هذه الحالات والحالات المحولة من كافة مستشفيات وزارة الصحة بسوهاج والمحافظات المجاورة.

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