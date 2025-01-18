الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

علّقت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأمريكية، رحلات صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس".

تعليق رحلات صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة سبيس اكس

وطلبت الهيئة من الشركة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، فتح تحقيق بعد انفجار الطبقة الثانية من الصاروخ الخميس فوق منطقة البحر الكاريبي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وخلال الرحلة التجريبية السابعة لصاروخ "ستارشيب" العملاق، نجحت "سبيس إكس" في استرجاع الطبقة الأولى من الصاروخ للمرة الثانية، في مناورة معقدة.

وأشارت "سبيس إكس" إلى أن الطبقة الثانية من الصاروخ أصيبت بـ"عملية تفكك سريعة غير متوقعة".

وبعد هذا الانفجار، أشارت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأمريكية إلى أنها حوّلت مسار الطائرات لفترة وجيزة فوق "منطقة سقوط حطام مركبات فضائية".

وأعلنت حكومة جزر تركس وكايكوس، وهي أرخبيل كاريبي يقع على بعد أكثر من 2500 كيلومتر من منطقة إطلاق الصواريخ بوكا تشيكا في تكساس، في بيان الجمعة، أن هذه المنطقة تعرّضت لـ"حطام ناجم عن عملية إطلاق فاشلة لسبيس إكس".

حطام ناجم عن عملية إطلاق فاشلة لسبيس إكس

وأضافت "في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، والأضرار المادية محدودة"، طالبة من السكان الإبلاغ عن أي حطام فضائي يرصدونه من دون لمسه.

وكانت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأمريكية أكدت في بيان الجمعة، أنها "تعمل مع سبيس إكس والسلطات المعنية للتأكد من الأضرار التي لحقت بالممتلكات في جزر تركس وكايكوس" في منطقة البحر الكاريبي، مؤكدة عدم وجود معلومات بشأن وقوع إصابات.

وتُظهر صور منشورة عبر مواقع التواصل تم التقاطها من هذه الجزر الكاريبية، شهبا ضوئية تهبط من السماء، هي عبارة عن حطام المركبة.

وبموجب الإجراء، ستُستأنف رحلات "سبيس إكس" عندما ترفع الشركة إلى هيئة الطيران الفدرالية تحقيقها الذي يُفترض أن يتضمّن "إجراءات تصحيحية"، ثم تتلقى الضوء الأخضر من الهيئة التنظيمية.

ويمكن لـ"سبيس إكس" التقدّم بطلب استئناف الرحلات قبل انتهاء التحقيق إذا أثبتت أنها اتخذت إجراءات وقائية وأنّ الحادث لم يعرّض سلامة العامّة للخطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.