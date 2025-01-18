قرارات النيابة في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم في أكتوبر

تباشر النيابة العامة التحقيق في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم في أكتوبر، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث طريق



وتبين أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق سيارة، ليصطدم بالسيارة الثانية، وينتهى الحادث بمصرع شخص وإصابة آخرين من مستقلى السيارتين.

حادث تصادم في الجيزة



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم في الجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائقين وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.





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