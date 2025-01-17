الجمعة 17 يناير 2025
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سياسة

زراعة الشيوخ تناقش تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة الأسبوع المقبل

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، فيتو

تناقش لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضوع  تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا - بمسافة ٣٥٠ مترا من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد"، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

جدول أعمال مجلس الشيوخ 


ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى، بالإضافة إلي طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

قواعد وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.

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