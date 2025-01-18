السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرا الصحة والتضامن يطمئنان على جاهزية المسعفين للتعامل مع أي حالات حرجة من غزة

وزيرا الصحة والتضامن،فيتو
وزيرا الصحة والتضامن،فيتو
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 تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اصطفاف سيارات هيئة الإسعاف المصرية بمركز أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

واطمئن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي على خطة هيئة الإسعاف، وجهوزية سيارات الإسعاف، كما اطمئنا على جاهزية المسعفين للتعامل مع أي حالات حرجة، حيث تم رفع درجة الاستعداد على طول الطرق السريعة، وتكثيف تمركزات سيارات الإسعاف على جميع الطرق والميادين.

كما تم  الإطلاع على خطة الإحالة، حيث يتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وكذلك غرفة الأزمات الرئيسية بالوزارة لتحديد المستشفى المناسب لإخلاء الحالات داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء أو المحافظات المجاورة.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، والدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف، والدكتورة آمال الإمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر،  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة،  دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، والسيد أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، والسيد هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن.

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الاسعاف المصري الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وزيرة التضامن الاجتماعي

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