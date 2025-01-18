عالمة الذرة سميرة موسى في امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالشرقية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اليوم السبت من أداء امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2025، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا داخل المدارس بنطاق المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

سؤال عن أول عالمة ذرة مصرية

فيما شهد امتحان اللغة العربية،للصف الثالث الإعدادى، سؤال عن سميرة موسى أول مصرية تلتحق بكلية العلوم كطالبة ثم معيدة والتى وضعت كتابين في الجبرأثناء المرحلة الثانوية وشاركت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية.

وجاء السؤال الثاني: من موضوع سميرة موسي (اجباري) اربع درجات.

"وأدركت سميرة موسي ان العلم هو الهدف والرسالة والحياة فاتخذت قرارها مبكرا: العلم أولي من كل شىء. وأى شىء..ثم انتقلت سميرة موسي الي القاهرة حيث اتمت تعليمها الثانوي واصرت علي دخول الجامعة وامام اصرارها وافق والدها علي قرارها".

ميس كوري الشرق سميرة موسي في امتحان الاعدادية بالشرقية،سؤال بـ4 درجات،فيتو

أ- تخير الاجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يلي:

1- معنى (أولي):(أحق- اقوى-أشد- أعلي)

2- قيمة العطف في (الهدف والرسالة والحياة):(التوكيد- التعليل-التنوع- الترادف)

ب) من خلال فهمك للفقرة السابقة.ما الصفات التى يتحلي بها طالب العلم؟

149 ألفا و285 طالبا بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

وأدى نحو 149 ألفًا و285 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي مرحلة إتمام التعليم الأساسي اليوم السبت، امتحان النصف الأول من العام الدراسي امتحان اللغة عربية والخط والإملاء (ثاني ايام المواد المضافة للمجموع) من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

من هى سميرة موسى.. أول عالمة ذرة مصرية وعربية وسر وفاتها

سميرة موسى ، أول عالمة ذرة مصرية، لقبت بميس كورى الشرق، آمنت بقيمة العلم منذ صغرها، وقررت منذ البداية أن العلم هو أهم شيء فى حياتها، كانت من أوائل الفتيات اللاتى التحقن بالجامعة منذ صغرها حيث اتخذت قرارها بأن العلم أولى من كل شيء وأى شيء، من أوائل من التحقوا بالجامعة، هي أول معيدة في كلية العلوم، رحلت في مثل هذا اليوم عام 1952 في الولايات المتحدة الأمريكية فى ظروف غامضة.

نشأة العالمة الكبيرة سميرة موسى

ولدت العالمة الكبيرة سميرة موسى عام 1917، في قرية سنبو الكبرى بالغربية، وتعلمت منذ الصغر القراءة والكتابة، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، اقتنع والدها بحبها للعلم فانتقل بها إلى القاهرة من أجل تعليمها، واشترى ببعض أمواله فندقا بالحسين، قام على إدارته، درست سميرة بمدرسة قصر الشوق الابتدائية ثم مدرسة بنات الأشراف الثانوية وحصلت منها على التوجيهية وكانت الأولى على القطر عام 1935، وقررت الالتحاق بكلية العلوم بقسم الفيزياء وعلوم الذرة، فكانت أول طالبة فى الكلية بعد أن كانت مقتصرة على البنين، وفيها لفتت انتباه أستاذها ومعلمها الدكتور محمد مصطفى مشرفة أول مصرى يتولى عمادة كلية العلوم المنصب الذى كان مقصورا على الإنجليز.

ميس كوري الشرق سميرة موسي في امتحان الاعدادية بالشرقية،سؤال بـ4 درجات،فيتو1

سميرة موسي..رفض الإنجليز ـ وقت الاحتلال تعيينها معيدة في كلية العلوم

حصلت سميرة موسى على بكالوريوس العلوم وكانت الأولى على دفعتها، وعينت كأول معيدة بكلية العلوم، ورفض الإنجليز ـ وقت الاحتلال تعيينها معيدة ويرجع الفضل الى الدكتور مشرفة في مساندتها، وحصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات ثم سافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة فى عامين.

اكتشاف صناعة القنبلة الذرية من معادن رخيصة

توصلت من خلال أبحاثها إلى معادلة هامة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع ومن ثم تخرج الدول الفقيرة من حكر الدول الغنية كأمريكا.

تأسيس هيئة الطاقة الذرية

ونظرا لنبوغها العلمى اختيرت سميرة موسى عضوا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة على رأسها “لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية "التي شكلتها وزارة الصحة المصرية، وكان لها الدور الكبير في تأسيس هيئة الطاقة الذرية، كما دعت إلى عقد مؤتمر "الذرة من أجل السلام" الذى شارك فيه كبار علماء الذرة فى العالم.

طلاب اعدادية الشرقية،فيتو

السر فى مقتل سميرة موسى لم يكشف بعد

ظهرت روايات متعددة حول مقتل عالمة الذرة المصرية،وتتهم بعض الروايات جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية باغتيالها جزاء لمحاولتها نقل العلم النووي إلى مصر والوطن العربي في تلك الفترة المبكرة،كما ظهرت رواية اخرى بضلوع الممثلة الممثلة المصرية اليهودية راقية إبراهيم المقيمة في ذلك الوقت في الولايات المتحدة بتعاونها من المخابرات الأمريكية لمقتل سميرة موسى خشية عودتها الى مصر واستكمالها أبحاث الذرة في بلدها، حيث خططت بالتعاون مع الموساد لاغتيال عالمة الذرة المصرية‮ سميرة موسي، والتى كانت تجمعها بها صداقة بحكم مصريتها، وهو ما أكدته حفيدة الممثلة المصرية من واقع مذكرات راقية التى حصلت عليها بعد رحيلها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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