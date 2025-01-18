السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

قبل تحديد موعد الافتتاح، تعرف على آخر القطع الآثرية المنقولة للمتحف الكبير (صور)

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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 يترقب مجلس الوزراء لإعلان الموعد النهائي لافتتاح  المتحف المصري الكبير، وذلك بعد انتهاء أعمال التجهيزات والتشطيبات بالمتحف ووضع القطع الآثرية داخل فاترين العرض المخصصة لها بالقاعات.

تابوت الملك توت عنخ آمون 
تابوت الملك توت عنخ آمون 

سيناريوهات العرض بالمتحف المصري الكبير

 ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهى مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذى يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

كرسي العرش للملك توت عنخ آمون
كرسي العرش للملك توت عنخ آمون

 ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير أكثر من 50 الف قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة ومعتقدات المصريين القدماء وعاداتهم وتكتشف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية.

مقتنيات الملك توت عنخ آمون
مقتنيات الملك توت عنخ آمون

آخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير

 وأكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن أخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها لـ المتحف المصري الكبير هي بعض القطع الآثرية الخاصة بمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهي معروضة بعده متاحف وهي المتحف المصري بالتحرير والذي يعرض كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون وعدد آخر من التمائم والحلي والمقتنيات الخاصة بالملك، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور تحديد الموعد النهائي للمتحف المصري الكبير.

القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون
القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون

 وأوضحت المصادر أن هناك 10 قطع أثرية من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون معروضة بمتحف شرم الشيخ الدولي، كما يوجد 10 قطع آخرين معروضة أيضا بمتحف الغردقة يجري الاستعانة بهم لإسراء العرض بتمحفي شرم الشيخ والغردقة، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور إعلان الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير أيضا.

القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون 
القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون 

 وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير إلى 200 جنيه للزائر المصري و100 جنيه للطفل والطالب المصري، و100 جنيه لكبار السن.

حلي والقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون 
حلي والقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون 
مقتنيات الملك توت عنخ آمون 
مقتنيات الملك توت عنخ آمون 

 كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار دخول الزائرين الأجانب، وتصل أسعار تذاكر زيارة الزائرين الأجانب إلى 1200 جنيه و600 جنيه للطالب والطفل الأجنبيين، وأما فيما يخص الأجانب والعرب المقيمين في مصر، فحددت هيئة المتحف أيضا أسعار التذاكر وهي تصل إلى 600 جنيه للفرد العربي والأجنبي المقيم في مصر، و300 جنيه للزائر العربي والأجنبي المقيم في مصر. 

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