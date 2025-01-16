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حوادث

18 يناير موعد محاكمة عاطل بتهمة الإتجار في الحشيش بالشرابية

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

حددت نيابة الشرابية 18 يناير الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة 10 طرب من مخدر الحشيش في منطقة الشرابية.


وكانت مباحث قسم شرطة الشرابية تلقت بلاغًا يفيد بممارسة عاطل نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على 10 طرب حشيش ومبلغ مالي.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة.

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نيابة الشرابية منطقة الشرابية قسم شرطة الشرابية

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