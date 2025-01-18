السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

صدور رواية "مراد العارف" للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح

رواية مراد العارف،
رواية مراد العارف، فيتو

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "مراد العارف" للروائي أحمد صبري أبو الفتوح، حيث تطرحها الدار ضمن مجموعة إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

رواية مراد العارف 

ومن أجوائها: تأخذنا الرواية في رحلة الألم والطموح، لنتتبع ثلاث شخصيات، «مراد»، الصحفي الذي يُتقن الكتابة عن الآخرين لكنه يعجز عن كتابة روايته الخاصة، و«ليلى» التي مرت بالعديد من الحوادث المؤلمة قبل أن تصبح أيقونة في فن التاتو وزينة العرائس، و«هبة الله»، الشابة المتزوجة من رجل مسن هربًا من الفقر، لتكتشف أنها رهينة زواج بلا حب أو إنجاب.

وتتشابك مصائر الأبطال الثلاثة معًا في سرد مشوق، يكشف الكثير عن آلام البشر الذين يقتلهم الطموح في عالم لامبالٍ.

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رواية مراد العارف دار الشروق معرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد صبري أبو الفتوح
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